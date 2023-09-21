Ворожа атака на Черкаси: 11 людей звернулись за меддопомогою – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Черкасах встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки російських військ. На місці влучання працюють працівники поліції, ДСНС та психологи, повідомляє УНН з посиланням на МВС та Черкаську ОВА.
Деталі
За уточненою інформацією, силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією області.
За даними МВС, за меддопомогою звернулись 11 людей. Своєю чергою в Черкаській ОВА повідомляють про 10 постраждалих, із них – 6 госпіталізовані.
Вони постраждали через те, що уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю.
У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає, - зазначили в ОВА.
Розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, в яких черкащани можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов’язаних із влучанням ракети.
Доповнення
Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Зазначається, що унаслідок роботи ППО уламки впали у центральній частині міста.