Вражеская атака на Черкассы: 11 человек обратились за медпомощью - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Черкассах устанавливается точное количество пострадавших в результате вражеской атаки российских войск. На месте попадания работают сотрудники полиции, ГСЧС и психологи, сообщает УНН со ссылкой на МВД и Черкасскую ОВА.
Детали
По уточненной информации, силами ПВО всего сбито четыре российские ракеты над территорией области.
По данным МВД, за медпомощью обратились 11 человек. В свою очередь в Черкасской ОВА сообщают о 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы.
Они пострадали из-за того, что обломки ракеты, в том числе боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы.
В остальных случаях люди не пострадали, существенных разрушений тоже нет, - отметили в ОГА.
Развернуты два пункта приема заявлений граждан, в которых черкащане могут подать заявления о поврежденном имуществе и по другим вопросам, связанным с попаданием ракеты.
Дополнение
Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Отмечается, что в результате работы ПВО обломки упали в центральной части города.