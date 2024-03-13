Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50

Во время атаки дронов на авиазавод таганрога был поврежден российский самолет А-50, подтвердили УНН источники в украинской разведке.

Детали

Источники УНН подтверждают повреждение вражеского самолета А-50 во время атаки на Таганрог.

Дополнение

9 марта в россии заявили о массовой атаке БПЛА на таганрог.

Беспилотники нанесли удар по территориям, прилегающим к танковому комплексу им. Бериева в таганроге ростовской области рф.

Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия