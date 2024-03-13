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Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50
российский самолет А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на авиационный завод в таганроге, россия.
Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска
Польские фермеры собираются временно разблокировать движение грузовиков к границе с Украиной на пункте пропуска "Дорогуск", позволив украинским водителям вернуться домой, но протест будет продолжаться.
В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы
Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.
Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины
54-летний житель Херсонской области добровольно занял должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете", способствуя становлению оккупационной власти, выполняя ее преступные приказы.
Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу
российская атака на нефтебазу в Харьковской области вызвала утечку нефти, но уровень загрязнения местных рек постепенно снижается благодаря скоординированным усилиям по локализации и ликвидации разлива.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.
Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ
россияне начали оснащать "шахэды" навигационными блоками DGPS и трекерами для повышения точности и отслеживания их местонахождения.
Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки
В 2023 году украинцы продолжают экономить: от 41% до 77% решили экономить в зависимости от категории товара, хотя наблюдается положительная тенденция по сравнению с 2022 годом.
Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины
Спасатели нашли тело мужчины и 8 раненых в завалах 5-этажного жилого дома в Сумах, а также продолжают поиски потенциальных жертв, оказавшихся под завалами.
Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не являющихся членами ЕС, но польский министр иностранных дел отказался разглашать сумму средств, выделенных на эти цели.