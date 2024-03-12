Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия

В результате атаки украинских дронов на авиаремонтное предприятие в российском Таганроге повреждены два больших здания, связанные с авиапарком самолетов A-50U. Удар демонстрирует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории рф, даже когда такие объекты считаются защищенными. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 9 марта беспилотники нанесли удар по территориям, прилегающим к танковому комплексу им. Бериева в таганроге ростовской области рф.

По данным британской разведки, завод используется для производства, модернизации, технического обслуживания и ремонта самолетов раннего предупреждения о ракетном нападении и управления воздушно-космических сил рф

Комплекс также обслуживает стратегические бомбардировщики большой дальности, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолета нового поколения А-100.

В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

Как отмечает Минобороны Британии, вокруг объекта постоянно присутствуют активные средства противовоздушной обороны, что свидетельствует о его важности. И потеря самолета-разведчика A-50U из российских операций с высокой вероятностью значительно ухудшает ситуационную осведомленность россиян.

Изображения повреждений нанесенного атакой, которые распространились в сети, показывают повреждения двух крупных зданий, связанных с авиапарком A-50U, которые, по всей вероятности использовались для укрытия самолетов в периоды технического обслуживания - говорится в сообщении британской разведки.

В Минобороны Британии считают, что спустя две недели после потери второго A-50U, авиация рф, по всей вероятности, не может выполнять полеты в поддержку операций в Украине.