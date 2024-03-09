В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

Прошлой ночью в России зафиксировали атаку почти полсотни дронов. Согласно информации российских Telegram-каналов, удару также подвергся авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, расположенный в городе Таганрог ростовской области, передает УНН.

Детали

Согласно информации Baza, якобы беспилотники ВСУ могли атаковали "территорию авиационного предприятия, которое входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева". Губернатор ростовской области Василий Голубев в Telegram, назвал атаку массовой и сообщил, что якобы эта атака была отражена.

Напомним,

В Ростовской области, Россия, произошла массированная атака беспилотников, в результате которой пострадал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавший в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Россия сообщает, что за ночь над разными регионами сбила 47 беспилотников, в том числе 41 в Ростове, некоторые из них были повреждены, но о жертвах не сообщается.