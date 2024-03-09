У російському таганрозі дрони ймовірно вразили важливий авіазавод
Київ • УНН
У таганрозі, росія, відбулася масована атака безпілотників,яка ймовірно торкнулася авіаційно науково-технічного комплексу ім. Берієва, який є важливим авіаційним комплексом. росія стверджує, що за ніч було збито 47 безпілотників.
Минулої ночі у росії зафіксували атаку майже півсотні дронів. Згідно з інформацією російських Telegram-каналів, удару також зазнав авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, що розташований у місті таганрог ростовської області, передає УНН.
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Згідно з інформацією Baza, нібито безпілотники ЗСУ могли атакували "територію авіаційного підприємства, яке входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва". Губернатор ростовської області василь голубєв у Telegram, назвав атаку масовою та повідомив, що начебто цю атаку було відбито.
Нагадаємо
У Ростовській області, Росія, сталася масована атака безпілотників, в результаті якої постраждав співробітник Міністерства з надзвичайних ситуацій, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Росія повідомляє, що за ніч над різними регіонами збила 47 безпілотників, у тому числі 41 у Ростові, деякі з них були пошкоджені, але про жертви не повідомляється.