Удары по российскому аэродрому в єйске, в результате которых было уничтожено 120 вражеских БПЛА, в краткосрочной перспективе приведут к определенному нарушению способности россии использовать дроны для ударов по целям в глубине украинской территории с этих баз, говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Великобритании, поскольку Украина успешно лишила россию возможности установить контроль над украинским воздушным пространством, рф была ограничена в возможности использовать свои значительные силы быстрой реактивной и бомбардировочной авиации. Чтобы преодолеть это препятствие, россия стала в значительной степени зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Их используют для подавления украинской противовоздушной обороны и ударов по военным и гражданским целям, которые находятся за пределами досягаемости артиллерии.

21 июня 2024 года ВМС Украины и Служба безопасности Украины сообщили, что нанесли удар по российскому 726-му учебному центру ПВО на аэродроме ейск (россия). Эта база является одной из как минимум пяти, с которых Россия наносит удары по Украине с помощью БПЛА. По сообщениям, в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА различных типов и ранены 9 человек.

Весьма вероятно, что в краткосрочной перспективе эти удары приведут к определенному нарушению способности россии использовать БПЛА для нанесения ударов по целям в глубине украинской территории с этих баз - считают в британской разведке.

В минобороны Великобритании отмечают, что существует реальная возможность того, что россия переместит свои БПЛА на менее уязвимые базы, и, следовательно, это влияние будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию по борьбе с БПЛА.