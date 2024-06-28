Атака на аеродром у єйську: в британський розвідці оцінили наслідки для росіян

Удари по російському аеродрому в єйську, внаслідок яких було знищено 120 ворожих БПЛА, в короткостроковій перспективі призведуть до певного порушення здатності росії використовувати дрони для ударів по цілях у глибині української території з цих баз, ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказали у МО Британії, оскільки Україна успішно позбавила росію можливості встановити контроль над українським повітряним простором, рф була обмежена в можливості використовувати свої значні сили швидкої реактивної та бомбардувальної авіації. Щоб подолати цю перешкоду, росія стала значною мірою залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Їх використовують для придушення української протиповітряної оборони і ударів по військових і цивільних цілях, які перебувають за межами досяжності артилерії.

21 червня 2024 року ВМС України та Служба безпеки України повідомили, що завдали удару по російському 726-му навчальному центру ППО на аеродромі єйськ (росія). Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких росія завдає ударів по Україні за допомогою БПЛА. За повідомленнями, внаслідок цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 людей.

Досить імовірно, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до певного порушення здатності росії використовувати БПЛА для нанесення ударів по цілях у глибині української території з цих баз