Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник

Беспилотники СБУ и ВСУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил РФ в Ростовской области. Врагу нанесен существенный поражение в технике. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Аэродром был важной целью, ведь там находится место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил рф.

Как сообщают наши источники, на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. Также, на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.

Атаковали аэродром беспилотниками. И хотя в рф уже традиционно успели заявить, что все БПЛА были сбиты, в реальности Служба вместе с ВСУ нанесли врагу существенное повреждения техники - отмечает источник.

Напомним,

В результате атаки дронов ночью 17 декабря на российский военный аэродром морозовск в ростовской области, где размещаются борта тактической авиации врага, поврежден по меньшей мере один самолет. Предположительно, это бомбардировщик Су-34.

Фото последствий атаки БпЛА публикуют украинские и российские Тelegram-каналы. На них в частности видно, что россияне натягивают над своими самолетами защитные сетки.

Минобороны рф заявило, что их системы ПВО якобы сбили 33 украинских БПЛА над липецкой, ростовской и волгоградской областями.