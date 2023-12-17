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Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 14:19  •  15151 просмотра

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Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в ростове, повредили бомбардировщики Су-34.

Беспилотники СБУ и ВСУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил РФ в Ростовской области. Врагу нанесен существенный поражение в технике. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Аэродром был важной целью, ведь там находится место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил рф.

Как сообщают наши источники, на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. Также, на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.

Атаковали аэродром беспилотниками. И хотя в рф уже традиционно успели заявить, что все БПЛА были сбиты, в реальности Служба вместе с ВСУ нанесли врагу существенное повреждения техники

- отмечает источник.

Напомним,

В результате атаки дронов ночью 17 декабря на российский военный аэродром морозовск в ростовской области, где размещаются борта тактической авиации врага, поврежден по меньшей мере один самолет.  Предположительно, это бомбардировщик Су-34.

Фото последствий атаки БпЛА публикуют украинские и российские Тelegram-каналы. На них в частности видно, что россияне натягивают над своими самолетами защитные сетки.

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Минобороны рф заявило, что их системы ПВО якобы сбили 33 украинских БПЛА над липецкой, ростовской и волгоградской областями.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Атака на аеродром морозовськ у ростовській області - спільна спецоперація СБУ та ЗСУ - джерело
Attack on morozovsk airfield in rostov region is a joint SBU-Armed Forces special operation - source
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