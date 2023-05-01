Атака дронов: росСМИ сообщают о еще одном сбитом БПЛА над Севастопольской бухтой

Детали

В частности, об этом заявил пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов. Российские власти и военное руководство рф на данный момент не подтверждают информацию.

Дополнение

Также сегодня в поселке Заозерное под Евпаторией в небе заметили следы, характерные для работы систем ПВО.