Атака дронів: росЗМІ повідомляють про ще один збитий БПЛА над Севастопольською бухтою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють про нібито ще один збитий безпілотник над Севастопольською бухтою, передає УНН.
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Зокрема, про це заявив проросійський блогер із Криму Олександр Таліпов. Російська влада і військове керівництво росії на даний момент не підтверджують інформацію.
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Також сьогодні у селищі Заозерне під Євпаторією у небі помітили сліди, характерні для роботи систем ППО.