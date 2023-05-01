"Крым, спишь?": соцсети сообщают о работе ПВО под Евпаторией

Детали

Кроме того, о работе системы ПВО сообщили подписчики Telegram-канала "Крымский ветер", а также Крымскотатарский ресурсный центр.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также подтвердил работу ПВО: "Крым, как дела? Евпатория, спишь? Сообщают о срабатывании ПВО в районе пгт Заозерное".