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"Крим, спиш?": соцмережі повідомляють про роботу ППО під Євпаторією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У селищі Заозерне під Євпаторією у небі видно сліди, характерні для роботи систем ППО, передає УНН з посиланням на Telegram-канали.

Деталі

Крім того, про роботу системи ППО повідомили підписники Telegram-каналу"Кримський вітер", а також Кримськотатарський ресурсний центр.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також підтвердив роботу ППО: "Крим, як справи? Євпаторія, спиш? Повідомляють про спрацювання ППО в районі смт Заозерне".

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