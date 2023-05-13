Атака дронов не нанесла повреждений энергообъектам, работа системы стабильна - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Энергосистема Украины работает стабильно. Атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры. Продолжаются вражеские обстрелы энергообъектов прифронтовых районов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"По состоянию на утро 13 мая энергосистема Украины работает стабильно. Утренняя массированная атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", - отметили в Укрэнерго.
При этом отмечается, что россияне продолжают активно обстреливать прифронтовые районы. "Есть повреждения энергообъектов в Донецкой области", - сообщили в НЭК.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.