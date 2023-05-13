Атака дронов не нанесла повреждений энергообъектам, работа системы стабильна - Укрэнерго

Детали

"По состоянию на утро 13 мая энергосистема Украины работает стабильно. Утренняя массированная атака дронов не нанесла повреждений объектам энергетической инфраструктуры. Спасибо Силам обороны за профессиональную работу", - отметили в Укрэнерго.

При этом отмечается, что россияне продолжают активно обстреливать прифронтовые районы. "Есть повреждения энергообъектов в Донецкой области", - сообщили в НЭК.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.