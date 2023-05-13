Атака дронів не завдала пошкоджень енергооб'єктам, робота системи стабільна - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Енергосистема України працює стабільно. Атака дронів не завдала пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Продовжуються ворожі обстріли енергооб'єктів прифронтових районів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на ранок 13 травня енергосистема України працює стабільно. Ранкова масована атака дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Дякуємо Силам оборони за професійну роботу", - зазначили в Укренерго.
При цьому зазначається, що росіяни продовжують активно обстрілювати прифронтові райони. "Є пошкодження енергооб’єктів на Донеччині", - повідомили в НЕК.
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У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.