Атака дронов на Киев: уничтожено 18 из 23 дронов-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве было зафиксировано 23 вражеских дронов-камикадзе, силы обороны уничтожили 18. Среди повреждений обломками - проезжая часть в Соломянском районе, передает УНН со ссылкой на информацию КГВА.
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«За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов. Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломянском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
По его словам, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия.
Дополнение
В Киеве спасатели ликвидировали пожар, который произошел из-за вражеских обстрелов объекта критической инфраструктуры.