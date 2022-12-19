Атака дронов на Киев: уничтожено 18 из 23 дронов-камикадзе

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«За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов. Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломянском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия.

Дополнение

В Киеве спасатели ликвидировали пожар, который произошел из-за вражеских обстрелов объекта критической инфраструктуры.