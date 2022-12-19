Атака дронів на Київ: знищено 18 з 23 дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві було зафіксовано 23 ворожих дронів-камікадзе, сили оборони знищили 18. Серед пошкоджень уламками - проїжджа частина у Солом’янському районі, передає УНН з посиланням на інформацію КМВА.
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«За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів. Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.
Доповнення
У Києві рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася через ворожий обстріл об'єкта критичної інфраструктури.