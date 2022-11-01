Астрономы обнаружили новый потенциально опасный астероид

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Астероид шириной 1,5 км, названный 2022 AP7. Он был обнаружен вместе с двумя другими околоземными астероидами с помощью высокотехнологичного инструмента на телескопе Виктора М. Бланка в Чили, который изначально был разработан для изучения темной материи.

"2022 AP7 пересекает орбиту Земли, что делает его потенциально опасным астероидом, но в настоящее время или в будущем у него нет траектории, которая бы привела к столкновению с Землей", - сказал астроном из Института науки Карнеги Скотт Шеппард.

Потенциальная угроза исходит из того факта, что, как и у любого объекта на орбите, его траектория будет медленно меняться из-за множества гравитационных сил, особенно планет. Поэтому прогнозы на долгосрочную перспективу сложны.

Недавно обнаруженный астероид является «крупнейшим потенциально опасным для Земли объектом, обнаруженным за последние восемь лет», заявила NOIRLab, исследовательская группа, финансируемая США, которая управляет несколькими обсерваториями.

2022 AP7 потребуется пять лет, чтобы обогнуть Солнце по его нынешней орбите, которая в ближайшей точке Земли находится на расстоянии нескольких миллионов километров.

Таким образом, риск очень мал, но в случае столкновения астероид такого размера «окажет разрушительное воздействие на жизнь», - сказал Шеппард. Он пояснил, что пыль, запущенная в воздух, будет иметь сильный охлаждающий эффект, спровоцировав «вымирание, подобного которому на Земле не наблюдалось миллионы лет».

Результаты его команды были опубликованы в научном журнале The Astronomical Journal. Два других астероида не представляют опасности для Земли, но один из них является ближайшим к Солнцу астероидом когда-либо найденных.

Около 30 000 астероидов всех размеров, в том числе более 850 километром в ширину, были занесены в каталог «Околоземные объекты». Ни один из них не угрожает Земле в ближайшие 100 лет.

Добавим

NASA в конце сентября провело испытательную миссию, в ходе которой космический корабль столкнулся с астероидом, доказав, что его траекторию можно изменить.