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Астрономи виявили новий потенційно небезпечний астероїд

Астрономи виявили новий потенційно небезпечний астероїд

Київ • УНН

 • 231795 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міжнародна група астрономів оголосила про відкриття великого астероїда, орбіта якого перетинає орбіту Землі, що створює невелику ймовірність катастрофічного зіткнення в далекому майбутньому. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Деталі

Астероїд шириною 1,5 км, названий 2022 AP7. Він був виявлений разом із двома іншими навколоземними астероїдами за допомогою високотехнологічного інструменту на телескопі Віктора М. Бланка у Чилі, який спочатку був розроблений для вивчення темної матерії.

"2022 AP7 перетинає орбіту Землі, що робить його потенційно небезпечним астероїдом, але в даний час або в майбутньому у нього немає траєкторії, яка б призвела до зіткнення з Землею", - сказав астроном з Інституту науки Карнегі Скотт Шеппард.

Потенційна загроза виходить із того факту, що, як і у будь-якого об'єкта на орбіті, його траєкторія повільно змінюватиметься через безліч гравітаційних сил, особливо планет. Тому прогнози на довгострокову перспективу складні.

Нещодавно виявлений астероїд є «найбільшим потенційно небезпечним для Землі об'єктом, виявленим за останні вісім років», заявила NOIRLab, дослідницька група, яку фінансує США, яка керує кількома обсерваторіями.

2022 AP7 потрібно п'ять років, щоб обігнути Сонце за його нинішньою орбітою, яка в найближчій точці Землі знаходиться на відстані декількох мільйонів кілометрів.

Таким чином, ризик дуже малий, але у разі зіткнення астероїд такого розміру «надасть руйнівний вплив на життя», - сказав Шеппард. Він пояснив, що пил, запущений у повітря, матиме сильний охолоджувальний ефект, спровокувавши «вимирання, подібного до якого на Землі не спостерігалося мільйони років».

Результати його команди було опубліковано у науковому журналі The Astronomical Journal. Два інших астероїди не становлять небезпеки для Землі, але один з них є найближчим до Сонця астероїдом коли-небудь знайдених.

Близько 30 000 астероїдів всіх розмірів, у тому числі понад 850 більше кілометра завширшки, були занесені до каталогу «Навколоземні об'єкти». Жоден із них не загрожує Землі у найближчі 100 років.

Додамо

NASA наприкінці вересня провело випробувальну місію, в ході якої космічний корабель зіткнувся з астероїдом, довівши, що його траєкторію можна змінити.

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