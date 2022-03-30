Астронавты с МКС завершили рекордно длительный космический полет

Детали

Астронавты приземлились в Казахстане. Несмотря на российско-украинскую войну Ванде Хэй возвращался по обычным процедурам. На Земле на астронавта ждала небольшая команда врачей и другого персонала NASA, которые планируют немедленно вернуться в Хьюстон вместе с ним.

Во время интервью после приземления Ванде Хэй рассказал, что тему нападения россии на Украину во время пребывания в космосе члены экипажа избегали.

Шкаплеров перед вылетом со станции обнял своих коллег-астронавтов, добавив, что они “космические братья и сестры”.

“У людей на Земле есть проблемы. На орбите мы - один экипаж", - сказал он в прямом эфире NASA.

Российский астронавт добавил, что космическая станция является символом дружбы, сотрудничества и предстоящего исследования космоса”.

Напомним

Гендиректору “Роскосмоса Рогозину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.