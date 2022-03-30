Астронавти із МКС завершили рекордно тривалий космічний політ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Американський астронавт Марк Ванде Хей разом з російськими колегами з “Роскосмосу” Антоном Шкаплеровим та Петром Дубровим повернулися на Землю після рекордних 355 днів на Міжнародній космічній станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Астронавти приземлилися у Казахстані. Попри російсько-українську війну Ванде Хей повертався за звичайними процедурами. На Землі на астронавта чекала невелика команда лікарів та іншого персоналу NASA, які планують негайно повернутися до Х'юстона разом з ним.
Під час інтерв’ю після приземлення Ванде Хей розповів, що тему нападу росії на Україну під час перебування у космосі члени екіпажу уникали.
Шкаплеров перед вильотом зі станції обійняв своїх колег-астронавтів, додавши, що вони “космічні брати та сестри”.
“У людей на Землі є проблеми. На орбіті ми – один екіпаж”, – сказав він у прямому ефірі NASA.
Російський астронавт додав, що космічна станція є символом “дружби, співпраці та майбутнього дослідження космосу”.
Нагадаємо
Гендиректору “Роскосмосу” Рогозіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві у веденні агресивної війни.