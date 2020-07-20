Астрофизики выпустили наибольшую в истории 3D-карту Вселенной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Астрофизики опубликовали самую большую 3D-карту Вселенной, которую когда-либо создавали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Университет Ватерлоо.
“Астрофизики выпустили самую большую 3D-карту Вселенной, которая была когда-либо создана. Астрофизики воссоздали картину нашей Вселенной за +11 млрд лет, выпустив всесторонний анализ самой трехмерной космической карты”, — указано в сообщении.
Профессор Университета Ватерлоо Уилл Персиваль считает, что это одно из величайших достижений в космологии за последнее десятилетие.
“За последние 20 лет Sloan Digital Sky Survey (SDSS) создал серию исследований, которые сейчас охватывают период +11 млрд лет космической истории. Мы работали над тем, чтобы восполнить этот пробел, и сейчас мы используем эту информацию, чтобы лучше понять этот период в нашей Вселенной”, — сказал Уилл Персиваль.
Отмечается, что над созданием карты работало более 100 астрофизиков. Они исследовали более двух миллионов галактик и квазаров по 11 млрд лет космического времени.
“При анализе данных SDSS команда eBOSS создала карту ... раскрывающая нити и пустоты, определяющие структуру во Вселенной, начиная со времен, когда Вселенной было всего около 300 тыс. лет. С помощью этой карты исследователи оценивают закономерности распределения галактик, которые дают несколько ключевых параметров нашей Вселенной с точностью до одного процента”, — указано в сообщении.
Сообщается, что эта карта появилась после 20 лет картографирования Вселенной с помощью телескопа.
Отмечается, что на карте видно, как примерно шесть миллиардов лет назад расширение Вселенной начало ускоряться и с тех пор продолжает быстрее и быстрее. Это ускоренное расширение, видимо, объясняется загадочной невидимой составляющей Вселенной, которая называется “темная энергия”.
Напомним, зонд Solar Orbiter сделал ближайшие в истории фото Солнца.