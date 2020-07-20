Астрофизики выпустили наибольшую в истории 3D-карту Вселенной

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96969 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104209 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130151 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109272 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129544 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101762 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102480 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104339 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102019 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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Астрофизики выпустили наибольшую в истории 3D-карту Вселенной

Астрофизики выпустили наибольшую в истории 3D-карту Вселенной

Киев  •  УНН

 • 28615 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Астрофизики опубликовали самую большую 3D-карту Вселенной, которую когда-либо создавали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Университет Ватерлоо.

“Астрофизики выпустили самую большую 3D-карту Вселенной, которая была когда-либо создана. Астрофизики воссоздали картину нашей Вселенной за +11 млрд лет, выпустив всесторонний анализ самой трехмерной космической карты”, — указано в сообщении.

Профессор Университета Ватерлоо Уилл Персиваль считает, что это одно из величайших достижений в космологии за последнее десятилетие.

“За последние 20 лет Sloan Digital Sky Survey (SDSS) создал серию исследований, которые сейчас охватывают период +11 млрд лет космической истории. Мы работали над тем, чтобы восполнить этот пробел, и сейчас мы используем эту информацию, чтобы лучше понять этот период в нашей Вселенной”, — сказал Уилл Персиваль.

Отмечается, что над созданием карты работало более 100 астрофизиков. Они исследовали более двух миллионов галактик и квазаров по 11 млрд лет космического времени.

“При анализе данных SDSS команда eBOSS создала карту ... раскрывающая нити и пустоты, определяющие структуру во Вселенной, начиная со времен, когда Вселенной было всего около 300 тыс. лет. С помощью этой карты исследователи оценивают закономерности распределения галактик, которые дают несколько ключевых параметров нашей Вселенной с точностью до одного процента”, — указано в сообщении.

Сообщается, что эта карта появилась после 20 лет картографирования Вселенной с помощью телескопа.

Отмечается, что на карте видно, как примерно шесть миллиардов лет назад расширение Вселенной начало ускоряться и с тех пор продолжает быстрее и быстрее. Это ускоренное расширение, видимо, объясняется загадочной невидимой составляющей Вселенной, которая называется “темная энергия”.

Напомним, зонд Solar Orbiter сделал ближайшие в истории фото Солнца.

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