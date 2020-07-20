Астрофізики випустили найбільшу в історії 3D-мапу Всесвіту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Астрофізики опублікували найбільшу 3D-мапу Всесвіту, яку коли-небудь створювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Університет Ватерлоо.
“Астрофізики випустили найбільшу 3D-карту Всесвіту, що була коли-небудь створена. Астрофізики відтворили картину нашого Всесвіту за 11 мільярдів років, випустивши всебічний аналіз найбільшої тривимірної космічної карти”, — вказано у повідомленні.
Професор Університету Ватерлоо Уілл Персиваль вважає, що це одне з найбільших досягнень у космології за останнє десятиліття.
“За останні 20 років Sloan Digital Sky Survey (SDSS) створив серію досліджень, які зараз охоплюють період 11 мільярдів років космічної історії. Ми працювали над тим, щоб заповнити цю прогалину, і зараз ми використовуємо цю інформацію, щоб краще зрозуміти цей період у нашому Всесвіті”, — сказав Уілл Персиваль.
Зазначається, що над створенням карти працювало понад 100 астрофізиків. Вони дослідили понад два мільйони галактик і квазарів за 11 млрд років космічного часу.
“Під час аналізу даних SDSS команда eBOSS створила карту,... яка розкриває нитки та порожнечі, що визначають структуру у Всесвіті, починаючи з часів, коли Всесвіту було лише близько 300 тис. років. За допомогою цієї карти дослідники оцінюють закономірності розподілу галактик, які дають кілька ключових параметрів нашого Всесвіту з точністю до одного відсотку”, — вказано у повідомленні.
Повідомляється, що ця карта виникла після 20 років картографування Всесвіту за допомогою телескопа.
Зазначається, що на карті видно, як приблизно шість мільярдів років тому розширення Всесвіту почало прискорюватися і з тих пір продовжує швидше і швидше. Це прискорене розширення, мабуть, пояснюється загадковою невидимою складовою Всесвіту, яка називається “темна енергія”.
Нагадаємо, зонд Solar Orbiter зробив найближчі в історії фото Сонця.