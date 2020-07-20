Зонд Solar Orbiter зробив найближчі в історії фото Сонця

“Зонд Європейського космічного агентства (ЄКА) Solar Orbiter надіслав на Землю фотографії Сонця з відстані 77 млн ​​кілометрів — так близько до нього ще ніхто не наближався. На знімках, зокрема, видно міні-спалахи, названі вченими „багаттями“. Вони приблизно в мільйон разів менші за ті спалахи, які видно у телескопі з Землі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчені не помічали язики полум’я, через їх невеликий розмір, тому вони не вивчені і їхня роль невідома.

“Solar Orbiter переміщується навколо Сонця, поступово до нього наближаючись — кінцева відстань має становити менше 43 млн км. Таким чином зонд опиниться на орбіті планети Меркурій. Зображення, оприлюднені в четвер, були зроблені на перигелії (найближчій до сонця точці орбіти) Венери”, — вказано у повідомленні.

Додається, що хоча нові зображення були зроблені з найближчої досі точки, вони не мають найвищу роздільну здатність і найбільші сонячні телескопи на Землі виграють у Solar Orbiter за цим показником. При цьому, комплексний підхід зонда, що використовує комбінацію шести приладів дистанційного зондування та чотирьох приладів на місці, виводить його на інший рівень.

“Solar Orbiter наближається до Сонця не лише для того, щоб отримати зображення з більшою роздільною здатністю: він наближається, щоб потрапити в іншу, менш турбулентну частину сонячного вітру, вивчаючи частинки та магнітне поле на місці, на цій ближчій відстані, одночасно дистанційно збираючи дані на поверхні Сонця та безпосередньо навколо нього. Жодна інша місія чи телескоп цього не можуть зробити”, — сказав старший радник ЄКА з питань науки та дослідження Марк Маккофрін.

Повідомляється, що Solar Orbiter має наблизитися до Сонця на відстань 48 млн км за кілька років.

Нагадаємо, зонд Solar Orbiter відправили до Сонця 10 лютого 2020 року.