Зонд Solar Orbiter сделал ближайшие в истории фото Солнца

“Зонд Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter прислал на Землю фотографии Солнца с расстояния 77 млн ​​километров — так близко к нему еще никто не приближался. На снимках, в частности, видны мини-вспышки, названные учеными „кострами“. Они примерно в миллион раз меньше тех вспышек, которые видны в телескопах с Земли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые не замечали языки пламени, из-за их небольшого размера, поэтому они не изучены и их роль неизвестна.

“Solar Orbiter перемещается вокруг Солнца, постепенно к нему приближаясь — конечное расстояние должно составлять менее 43 млн км. Таким образом зонд окажется на орбите планеты Меркурий. Изображения, опубликованные в четверг, были сделаны на перигелии (ближайшей к солнцу точке орбиты) Венеры”, — указано в сообщении.

Добавляется, что хотя новые изображения были сделаны с ближайшей до сих пор точки, они не имеют высокое разрешение и самые мощные солнечные телескопы на Земле выигрывают у Solar Orbiter по этому показателю. При этом, комплексный подход зонда, использует комбинацию шесть приборов дистанционного зондирования и четыри прибора на месте, которые выводят его на другой уровень.

“Solar Orbiter приближается к Солнцу не только для того, чтобы получить изображение с большим разрешением: он приближается, чтобы попасть в другую, менее турбулентную часть солнечного ветра, изучая частицы и магнитное поле на месте, на этом близком расстоянии, одновременно дистанционно собирая данные на поверхности Солнца и непосредственно вокруг него. Ни одна другая миссия или телескоп этого не могут сделать”, — сказал старший советник ЕКА по науке и исследованиям Марк Маккофрин.

Сообщается, что Solar Orbiter должна приблизиться к Солнцу на расстояние 48 млн км за несколько лет.

Напомним, зонд Solar Orbiter отправили к Солнцу 10 февраля 2020 года.