Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле - NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отслеживает астероид размером с Великую пирамиду Гизы, который движется со скоростью более 46,6 тыс. км в час и приближается к Земле, передает УНН.
Так, ширина астероида, получившего название 2019 OU1, по оценкам, достигает 160 метров. Ожидается, что 28 августа астероїд приблизится к Земле на минимальное расстояние. Небесное тело относится к классу Аполлона, который составляет большинство Потенциально опасных астероидов. По данным Центра NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем ближайший сосед планеты — Венера.
Как сообщал УНН, ранее в NASA рассказали о возможных способах спасения при приближении к Земле астероида.