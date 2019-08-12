Астероїд розміром з піраміду Хеопса наближається до Землі - NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відстежує астероїд розміром з Велику піраміду Гізи, який рухається зі швидкістю понад 46,6 тис. км на годину і наближається до Землі, передає УНН.
Так, ширина астероїда, що отримав назву 2019 OU1, за оцінками, досягає 160 метрів. Очікується, що 28 серпня Астероїд наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Небесне тіло належить до класу Аполлона, який становить більшість Потенційно небезпечних астероїдів. За даними Центру NASA з вивчення об’єктів, що зближуються із Землею (CNEOS), астероїд виявиться в 40 разів ближче до Землі, ніж найближчий сусід планети — Венера.
Як повідомляв УНН, раніше в NASA розповіли про ймовірні способи порятунку при наближенні до Землі астероїда.