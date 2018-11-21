Associated Press: В США в результате пожара в особняке погибли четыре человека

Согласно его информации, пожарные прибыли для тушения особняка в городе Колтс Нек (штат Нью-Джерси) в 13:30 по местному времени (20:30 по киевскому времени — прим. УНН). Отмечается, что тело человека было обнаружено на крыльце дома. Остальные жертвы находились внутри особняка, их личности пока не установлены.

Как указывает агентство, полиция устанавливает связь этого события с другой пожаром, который произошел утром во вторник в соседнем поселке Оушен Тауншип. Отмечается, что его владелец был родственником мужа, обнаруженного на крыльце сгоревшего особняка.

Полицейские заявляют, что основной версией инцидента является поджог.

Как сообщал УНН, число погибших в результате рекордных лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек. Согласно последним данным, площадь пожара “Кемп” на севере Калифорнии, которая уже признана самой разрушительной в истории штата, составляет более 500 кв. км, она локализована на 60% по сравнению с 50% в субботу. Уничтожено более 12 тысч зданий, включая более 9,8 тысяч жилых домов. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.