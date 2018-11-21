Associated Press: У США в результаті пожежі в особняку загинули чотири людини

Згідно з його інформацією, пожежники прибули для гасіння особняка в місті Колтс Нек (штат Нью-Джерсі) во 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським часом — прим. УНН). Відзначається, що тіло одного чоловіка було виявлено на ганку будинку. Решта жертв перебували всередині особняка, їх особи поки не встановлені.

Як вказує агентство, поліція встановлює зв’язок цієї події з іншою пожежею, що сталася вранці у вівторок у сусідньому селищі Оушен Тауншип. Відзначається, що його власник був родичем чоловіка, виявленого на ганку згорілого особняка.

Поліцейські заявляють, що основною версією інциденту є підпал.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті рекордних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія збільшилася до 80 осіб. Згідно з останніми даними, площа пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії, яка вже визнана найбільш руйнівною в історії штату, становить понад 500 кв. км, вона локалізована на 60% у порівнянні з 50% в суботу. Знищено більше 12 тисч будівель, включаючи понад 9,8 тисяч житлових будинків. У зв’язку з пожежами у ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.