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Ассоциация UBTA поможет винницкому бизнесу выйти на международный уровень

Ассоциация UBTA поможет винницкому бизнесу выйти на международный уровень

Киев • УНН

 • 13249 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, представители Украинской ассоциации бизнеса и торговли встретились с представителями бизнеса Винницкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу UBTA.

Мероприятие состоялось при поддержке Винницкой областной государственной администрации. Тема встречи: "Инструменты расширения экспортных возможностей украинских производителей. Возможности UBTA для бизнеса в разрезе новых мировых трендов".

На важности сотрудничества регионального бизнеса и ассоциации среди прочих, подчеркнул, председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Учитывая специализацию Винницкой области, около 70% регионального экспорта составляет продукция аграрной и пищевой отраслей. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот товаров Винницкой области составил 2,0 млрд долл, в том числе экспорт - 1,3 млрд долл. Во внешней торговле у нас более 140 партнеров на разных континентах мира. В области реализовано 89 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 2,6 млрд грн и создано 960 новых рабочих мест. В 2022-2023 годах частными инвесторами на территории области продолжается реализация 87 долгосрочных инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 млрд грн, что позволит создать полторы тысячи рабочих мест", - проинформировал он.

Участие в мероприятии также приняли председатель правления UBTA Дмитрий Лось и исполнительный директор ассоциации Елена Кудляк. Они убеждены, что отечественный локальный бизнес является движущей силой для получения Украиной новых позиций на международной арене.

"Для украинского бизнеса очень важно активно участвовать в международных выставках и ярмарках, а также публичных деловых мероприятиях для системного продвижения узнаваемости собственной репутации и брендов продукции. Наиболее эффективным путем является объединение усилий в рамках бизнес-ассоциаций. UBTA готова содействовать в этом", - подчеркнул директор Европейского офиса UBTA Назар Бобицкий.

Участники мероприятия обсудили также вопрос "зеленой" трансформации бизнеса. Так, в ходе выступления эксперт комитета устойчивого развития и европейского зеленого курса UBTA Зоя Павленко напомнила, что UBTA принимала активное участие в разработке "Второго Национально-определенного взноса в Парижские соглашения", а также разрабатывала "Дорожную карту Трансформации продовольственных систем Украины".

Кроме того, спикеры мероприятия подняли сразу несколько актуальных для сельскохозяйственного сектора тем. Говорили, среди прочего, о состоянии органического производства в Украине, необходимость построения прозрачных цепочек производства для агрокомпаний и новые вызовы для ГМО-продукции, о борьбе с незаконным рынком пестицидов и агрохимикатов и контрольные пункты по импорту пищевых продуктов.

Не обошли вниманием участники мероприятия тему доступа бизнеса к новым знаниям и учениям передовым практикам. Так, руководитель направления работы с донорскими проектами Ольга Вергелес рассказала об успешном проекте - бесплатный сервис для фермеров и крафтовых производителей - онлайн-платформа Retail Guidebook, созданная UBTA в партнерстве с Офисом эффективного регулирования BRDO и при поддержке Программы USAID из аграрного и сельского развития - АГРО.

Указанная онлайн-платформа содержит ряд полезных материалов, в частности - требования к поставщикам от крупных торговых сетей, дистрибьюторов, маркетплейсов по упаковке, маркировке, качеству и сертификации; информацию о необходимых требованиях для хранения, транспортировки, а также требования для документов - особенности органической сертификации сельскохозяйственной продукции.

Украинские Национальные Новости

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