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Aсоціація UBTA допоможе вінницькому бізнесу вийти на міжнародний рівень

Aсоціація UBTA допоможе вінницькому бізнесу вийти на міжнародний рівень

Київ • УНН

 • 13250 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні, 17 лютого, представники Української асоціації бізнесу та торгівлі зустрілися з представниками бізнесу Вінниччини, передає УНН із посиланням на пресслужбу UBTA.

Захід відбувся при підтримці Вінницької обласної державної адміністрації. Тема зустрічі: "Інструменти розширення експортних можливостей українських виробників. Можливості UBTA для бізнесу в розрізі нових світових трендів".

На важливості співпраці регіонального бізнесу та асоціації серед інших, наголосив, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Враховуючи спеціалізацію Вінниччини, близько 70% регіонального експорту складає продукція аграрної та харчової галузей. За підсумками 2021 року зовнішньоторговельний оборот товарів Вінницької області склав 2,0 млрд дол, в тому числі експорт – 1,3 млрд дол. В зовнішній торгівлі у нас більше 140 партнерів на різних континентах світу. В області реалізовано 89 інвестиційних проектів загальною вартістю майже 2,6 млрд грн та створено 960 нових робочих місць. У 2022 – 2023 роках приватними інвесторами на території області продовжується реалізація 87 довгострокових інвестиційних проектів на загальну суму 2,7 млрд грн, що дозволить створити ще півтори тисячі робочих місць", - поінформував він.

Участь у заході також взяли голова правління UBTA Дмитро Лось та виконавчий директор асоціації Олена Кудляк. Вони переконані, що вітчизняний локальний бізнес є рушійною силою для здобуття Україною нових позицій на міжнародній арені.

"Для українського бізнесу дуже важливо активно брати участь в міжнародних виставках та ярмарках, а також публічних ділових заходах для системного просування впізнаваності власної репутації та брендів продукції. Найбільш ефективним шляхом є об’єднання зусиль в рамках бізнес-асоціацій. UBTA готова сприяти у цьому", - наголосив директор європейського офісу UBTA Назар Бобицький.

Учасники заходу обговорили також питання "зеленої" трансформації бізнесу. Так, у ході виступу експерт комітету сталого розвитку та європейського зеленого курсу UBTA Зоя Павленко нагадала, що UBTA брала активну участь у розробці "Другого Національно-визначеного внеску до Паризької угоди", а також розробляла "Дорожню карту Трансформації продовольчих систем України".

Крім того, спікери заходу підняли одразу кілька актуальних для сільськогосподарського сектору тем. Говорили, серед іншого, про стан органічного виробництва в Україні, необхідність побудови прозорих ланцюжків виробництва для агрокомпаній та нові виклики для ГМО-продукції, про боротьбу із незаконним ринком пестицидів і агрохімікатів та контрольні пункти по імпорту харчових продуктів.

Не оминули увагою учасники заходу тему доступу бізнесу до нових знань та навчань передовим практикам. Так, керівниця напряму роботи з донорськими проектами Ольга Вергелес розповіла про успішний проект - безкоштовний сервіс для фермерів та крафтових виробників - онлайн-платформу Retail Guidebook, створену UBTA в партнерстві з Офісом ефективного регулювання BRDO та за підтримки Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО.

Вказана онлайн-платформа містить низку корисних матеріалів, зокрема - вимоги до постачальників від великих торгових мереж, дистриб’юторів, маркетплейсів щодо пакування, маркування, якості та сертифікації; інформацію про необхідні вимоги для зберігання, транспортування, а також вимоги для документів - особливості органічної сертифікації сільськогосподарської продукції.

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