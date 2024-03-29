Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

Подразделения Национальной гвардии эффективно работают, обезвреживая технику и личный состав противника. В соответствии с этим, главное внимание - это обеспечение бригад, батальонных и ротных групп НГУ, а также подразделений специального назначения на линии фронта; в частности средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Telegram командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

На этой неделе посетил отдельные подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи на южном направлении (...) заслушал доклады об оперативной обстановке и характере действий противника в операционных районах и относительно наших занимаемых позиций - рассказал Пивненко.

Детали

Отмечается, что в течение недели артиллеристами НГУ выполнено почти 1300 огневых задач, обезврежена техника и личный состав противника. Речь идет именно о военных силах рф, которые пытались осуществлять попытки штурма, наносили обстрелы по позициям.

Всего по линии фронта ими обнаружено и нанесено поражение по более чем 30 блиндажам и местам скопления личного состава, подавлены попытки штурмов - сообщил Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что главное внимание уделяется вопросу обеспечения бригад, батальонных и ротных групп, подразделений специального назначения, которые привлечены к отпору вооруженной агрессии врага непосредственно по линии фронта.

Также он указал об обеспечении средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотными летательными аппаратами и, соответственно, усиление наших подразделений системами РЭБ, фортификационное укрепление позиций.

Напомним,

Российские оккупанты в последнее время начали больше применять именно колесную технику. В частности, на южных направлениях наблюдается использование врагом багги, квадроциклов. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС