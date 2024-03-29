Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  49299 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  71010 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  91591 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  208133 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133877 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133307 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153035 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143082 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145234 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  604109 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  565214 просмотра

Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

На этой неделе артиллерия Национальной гвардии Украины выполнила почти 1300 огневых задач, уничтожила более 30 вражеских позиций, обезвредила технику и личный состав противника на южном направлении.

Война •   •  6879 просмотра
Артиллеристы Нацгвардии выполнили почти 1300 огневых задач, поражено более 30 позиций противника

Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма

Двух российских капитанов судов обвинили в незаконном вывозе украденного украинского зерна с оккупированных территорий через Севастопольский порт Крыма.

Война •   •  7904 просмотра
Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.

Война •   •  12528 просмотра
Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов рф, а москва требует полной паспортизации населения до 2026 года.

Война •   •  13059 просмотра
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о предоставлении Украине немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус".

Война •   •  12132 просмотра
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Франция приглашает военных, полицейских и гражданских сотрудников из 45 иностранных стран присоединиться к обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Новости Мира •   •  11206 просмотра
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

Российские силовики провели обыски в офисах криптовалютных бирж ABCeX и Beribit в москве, что, возможно, связано с терактом в "Крокусе", где злоумышленники якобы получили средства и криптовалюту.

Криминал и ЧП •   •  11317 просмотра
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках

Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области

В нескольких регионах Украины осуществляются аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванный массированной атакой России на украинские электростанции ночью.

Война •   •  12843 просмотра
Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области

Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

Две российские ракеты, нацеленные на Одессу, были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки упали на город, ранив ребенка.

Война •   •  11331 просмотра
Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок

"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС

Президент Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего для решения серьезных вызовов, среди которых удары российских террористов по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления потенциала противовоздушной обороны и активизация усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Война •   •  14020 просмотра
"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС