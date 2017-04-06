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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40737 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116542 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112560 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103566 просмотра

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Артиллерийское орудие пытались ввезти украинки контрабандой в Польшу

Артиллерийское орудие пытались ввезти украинки контрабандой в Польшу

Киев  •  УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Двое украинок под видом гидравлического элемента хотели ввезти корабельную зенитную пушку, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В результате проведения таможенного контроля 31 февраля в пограничном пункте пропуска в Дорогуске правоохранители предотвратили попытку ввоза в Польшу компонентов корабельной артиллерийской установки AK-630 калибром 30 мм. Пушку с замком советского производства перевозили фургоном на украинской регистрации. Оружие задекларировали как гидравлический компонент. Польские правоохранительные органы задержали двух гражданок Украины, которые ехали этим авто.

“Обнаружена морская противовоздушная пушка, четыре человека задержаны, изъято 1300 пачек сигарет без акциза — это результат люблинской акции Агентства внутренней безопасности и других спецслужб. Совместные действия начали после попытки ввоза в Польшу оружия. После предупреждения на границе попытки ввоза оружия в акции присоединилось Агентство внутренней безопасности, которое изъяло оружие. Агентство совместно с полицией и Таможенной службой провели обыски в месте, куда должны были доставить оружие. Проведен обыск еще в одном помещении. В результате этих действий изъято 1300 пачек контрабандных сигарет без акциза и задержаны еще два человека”, — заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Всего задержаны четыре гражданина Украины, из которых один живет в Польше на постоянной основе. По просьбе прокуратуры суд применил относительно всех украинцев меру пресечения в виде трехмесячного содержания под стражей. Задержанные не признались в попытке контрабанды военной техники, оправдываясь тем, что они не осознавали подлинность назначения товара, который перевозили.

Таким образом, на территорию Польши попытались ввезти зенитную пушку AK-630 — 30-мм шестиствольную автоматическую корабельную артиллерийскую установку советского производства. Такое оружие находится, в частности, на кораблях Военно-морского флота Польши. Распознавание оружия в деле расследования осуществили военные эксперты. Артиллерийская система, которую устанавливают на военных кораблях, предназначена для сбивания воздушных целей, в том числе управляемых ракет, самолетов, вертолетов и небольших надводных целей.

Расследование по этому делу ведет Агентство внутренней безопасности и Районная прокуратура в Холме.

Как сообщал УНН, за 2016 год пограничники изъяли на пунктах пропуска 904 единицы оружия и почти 20 кг взрывчатки.

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