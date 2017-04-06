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Артилерійську гармату намагалися ввезти українки контрабандою до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Двоє українок під виглядом гідравлічного елементу хотіли ввезти корабельну зенітну гармату, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У результаті проведення митного контролю 31 березня у прикордонному пункті пропуску в Дорогуську правоохоронці запобігли спробі ввезення до Польщі компонентів корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм. Гармату із замком радянського виробництва перевозили фургоном на українській реєстрації. Зброю задекларували як гідравлічний компонент. Польські правоохоронні органи затримали двох громадянок України, які їхали цим авто.

“Виявлено морську протиповітряну гармату, чотири особи затримані, вилучено 1300 пачок цигарок без акцизу — це результат люблінської акції Агенства внутрішньої безпеки та інших спецслужб. Спільні дії почали після спроби ввезення до Польщі зброї. Після попередження на кордоні спроби ввезення зброї до акції приєдналося Агентство внутрішньої безпеки, яке вилучило зброю. Агентство спільно з поліцією та Митною службою провели обшуки у місці, куди мали доставити зброю. Проведено обшук ще в одному приміщенні. У результаті цих дій вилучено 1300 пачок контрабандних цигарок без акцизу і затримано ще дві особи”, — заявив речник міністра — координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Загалом затримано чотирьох громадян України, з яких один живе у Польщі на постійній основі. На прохання прокуратури суд застосовував щодо усіх українців запобіжний захід у вигляді тримісячного утримання під вартою. Затримані не зізналися у спробі контрабанди військової техніки, виправдовуючись тим, що вони не усвідомлювали справжність призначення товару, який перевозили.

Таким чином, на територію Польщі спробували ввезти зенітну гармату AK-630 — 30-мм шестиствольну автоматичну корабельну артилерійську установку радянського виробництва. Така зброя знаходиться, зокрема, на кораблях Військово-морського флоту Польщі. Розпізнання зброї у справі розслідування здійснили військові експерти. Артилерійська система, яку встановлюють на військових кораблях, призначена для збиття повітряних цілей, зокрема керованих ракет, літаків, гелікоптерів та невеликих надводних цілей.

Розслідування у цій справі веде Агентство внутрішньої безпеки та Районна прокуратура у Холмі.

Як повідомляв УНН, за 2016 рік прикордонники вилучили на пунктах пропуску 904 одиниці зброї та майже 20 кг вибухівки.

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