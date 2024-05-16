Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения

За прошедшую неделю Минобороны допустило к эксплуатации в армии еще 18 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Отныне новые образцы вооружения могут быть закуплены для подразделений Сил обороны у производителей за счет госбюджета.

Кроме того, кодифицировано (получили свидетельство штатно-табельного предмета) еще 24 образца вооружения и военной техники (ВВТ).

Как указали в Минобороны, кодификация является частью процесса введения этого оборудования в военную эксплуатацию, обеспечивая его законное использование, учет и надзор.

Дополнение

За первые три месяца 2024 года министерство обороны допустило к эксплуатации в войске более 80 образцов ВВТ отечественного производства.

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