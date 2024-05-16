Арсенал Сил оборони поповнився новими зразками озброєння
Київ • УНН
Арсенал Збройних Сил поповнився 18 новими зразками озброєння та військової техніки, дозволеними міністерством оборони до закупівлі та використання.
За минулий тиждень Міноборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає УНН.
Деталі
Відтепер нові зразки озброєння можуть бути закуплені для підрозділів Сил оборони у виробників коштом держбюджету.
Окрім того, кодифіковано (отримали свідоцтво штатно-табельного предмету) ще 24 зразки озброєння та військової техніки (ОВТ).
Як вказали в Міноборони, кодифікація є частиною процесу введення цього обладнання у військову експлуатацію, забезпечуючи його законне використання, облік та нагляд.
Доповнення
За перші три місяці 2024 року міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
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