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Арсенал Сил оборони поповнився новими зразками озброєння

Арсенал Сил оборони поповнився новими зразками озброєння

Київ • УНН

 • 19445 перегляди

Арсенал Збройних Сил поповнився 18 новими зразками озброєння та військової техніки, дозволеними міністерством оборони до закупівлі та використання.

За минулий тиждень Міноборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає УНН.

Деталі 

Відтепер нові зразки озброєння можуть бути закуплені для підрозділів Сил оборони у виробників коштом держбюджету.

Окрім того, кодифіковано (отримали свідоцтво штатно-табельного предмету) ще 24 зразки озброєння та військової техніки (ОВТ). 

Як вказали в Міноборони, кодифікація є частиною процесу введення цього обладнання у військову експлуатацію, забезпечуючи його законне використання, облік та нагляд.

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Доповнення 

За перші три місяці 2024 року міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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