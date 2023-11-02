Армейцы рф атаковали приграничье Сумщины с вертолета — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские военные атаковали приграничье Сумщины 11 раз в течение четверга 2 ноября. В частности, оккупанты запустили неуправляемые авиационные ракеты с вертолета по жителям Юнаковской общины. Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает УНН.
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“В течение дня россияне осуществили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. ... Юнаковская община: с вражеского вертолета осуществлен пуск 4 ракет типа “НУРС”, — уточнили в ОВА.
Детали
По подсчетам областной военной администрации в регионе прозвучало 78 взрывов за прошедшие сутки. Под обстрелами оказались жители шести общин, расположенных в приграничье.
В частности, под атаки попали, кроме уже упомянутой Юнаковской громады, — Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Середино-Будская и Эсманская ОТГ.
Белополье захватчики обстреляли с территории рф из минометов и АГС. А по другим громадам в приграничной зоне оккупанты ударили из минометов.
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Напомним
Российские войска в ночь на 2 ноября и утром шесть раз ударили из минометов и артиллерии по Сумской области. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады