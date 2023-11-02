Армійці рф атакували прикордоння Сумщини з гелікоптера — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські військові атакували прикордоння Сумщини 11 разів впродовж четверга 2 листопада. Зокрема, окупанти запустили некеровані авіаційні ракети із гелікоптера по жителям Юнаківської громади. Про це повідомила пресслужба ОВА, передає УНН.
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“Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. ... Юнаківська громада: з ворожого гелікоптера здійснено пуск 4 ракет типу “НУРС”, — поточнили в ОВА.
Деталі
За підрахунками обласної військової адміністрації в регіоні пролунало 78 вибухів впродовж минулої доби. Під обстрілами опинились мешканці шести громад, розташованих у прикордонні.
Зокрема, під атаки потрапили, окрім уже згаданої Юнаківської громади, — Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська та Есманська ОТГ.
Білопілля загарбники обстріляли з території рф із мінометів та АГС. А по іншим громадам у прикордонній зоні окупанти вдарили з мінометів.
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Нагадаємо
Російські війська у ніч на 2 листопада та ранком шість разів вдарили з мінометів та артилерії по Сумській області. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади