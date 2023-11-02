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Армійці рф атакували прикордоння Сумщини з гелікоптера — ОВА

Київ • УНН

 • 264592 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські військові атакували прикордоння Сумщини 11 разів впродовж четверга 2 листопада. Зокрема, окупанти запустили некеровані авіаційні ракети із гелікоптера по жителям Юнаківської громади. Про це повідомила пресслужба ОВА, передає УНН.

Армійці рф атакували прикордоння Сумщини з гелікоптера — ОВА

Цитата

“Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. ... Юнаківська громада: з ворожого гелікоптера здійснено пуск 4 ракет типу “НУРС”, — поточнили в ОВА.

Деталі

За підрахунками обласної військової адміністрації в регіоні пролунало 78 вибухів впродовж минулої доби. Під обстрілами опинились мешканці шести громад, розташованих у прикордонні.

Зокрема, під атаки потрапили, окрім уже згаданої Юнаківської громади, — Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська та Есманська ОТГ.

Білопілля загарбники обстріляли з території рф із мінометів та АГС. А по іншим громадам у прикордонній зоні окупанти вдарили з мінометів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дніпропетровщина: росіяни били по регіону дронами-камікадзе та артилерією

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 2 листопада та ранком шість разів вдарили з мінометів та артилерії по Сумській області. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади

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