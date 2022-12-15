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"Армия восстановления" насчитывает уже более 3000 безработных - Минэкономики

"Армия восстановления" насчитывает уже более 3000 безработных - Минэкономики

Киев • УНН

 • 728079 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления было привлечено более 3000 безработных, а на оплату их труда было направлено уже 18,3 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Цитата

"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ по меньшей мере 6700 гривен. На сегодняшний день 3314 безработных уже выполняют такие работы в 9 областях - Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской", - сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Детали

По словам чиновницы, среди этих людей почти в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже – в сельской местности имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.

Бережная отметила, что на сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн. Она также сообщила, что проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:

  • разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блок-постов, подвальных помещений под укрытие;
  • расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • заготовке дров для военных и населения;
  • разгрузке и фасовке гуманитарной помощи;
  • предоставлению социальных услуг в "Пунктах несокрушимости".

Дополнение

В октябре 2022 года министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине будут привлекать безработных граждан в "Армию восстановления", что предусматривает их участие в общественно полезных работах.

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