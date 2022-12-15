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"Армія відновлення" нараховує вже понад 3000 безробітних - Мінекономіки

"Армія відновлення" нараховує вже понад 3000 безробітних - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 728083 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. До виконання суспільно корисних робіт рамках проєкту "Армія відновлення було залучено понад 3000 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 18,3 мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Цитата

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни й таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6700 гривень. На сьогодні 3314 безробітних вже виконують такі роботи у 9 областях - Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській", - повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Деталі

За словами чиновниці, серед цих людей майже в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років, вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше – у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

Бережна зазначила, що на сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн. Вона також повідомила, що проект "Армія відновлення" діятиме і наступного року.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

  • розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
  • розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • заготівлі дров для військових та населення;
  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
  • надання соціальних послуг в "Пунктах незламності".

Доповнення

У жовтні 2022 року міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні залучатимуть безробітних громадян до "Армії відновлення", що передбачає їх участь у суспільно корисних роботах.

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