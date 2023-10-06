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Армия рф снова обстреляла Херсон, повреждены дома - глава ГВА

Армия рф снова обстреляла Херсон, повреждены дома - глава ГВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждены дома, уточняются данные о пострадавших, в телеграм-канале сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

"Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Днепровский район Херсона. Поврежденные жилые дома, информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве! Помните о правиле двух стен!" - написал Мрочко.

Напомним

Сегодня утром российские войска с левого берега Днепра обстреляли центр Херсона, россияне ударили в жилые дома, сообщил ранее в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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