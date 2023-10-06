росіяни вранці вдарили по центру Херсона: влучили у житлові будинки

Цитата

«Сьогодні близько 5-ї години російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона», - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, росіяни влучили у житлові будинки. Інформація по постраждалих уточнюється, додав Мрочко.

Доповнення

російські війська за 5 жовтня обстріляли Херсонську область 78 разів, відомо про двох загиблих.