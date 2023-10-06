росіяни вранці вдарили по центру Херсона: влучили у житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські війська з лівого берега Дніпра знову обстріляли центр Херсон, вгатили у житлові будинки, повідомив у п’ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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«Сьогодні близько 5-ї години російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона», - написав Мрочко у Telegram.
За його словами, росіяни влучили у житлові будинки. Інформація по постраждалих уточнюється, додав Мрочко.
Доповнення
російські війська за 5 жовтня обстріляли Херсонську область 78 разів, відомо про двох загиблих.