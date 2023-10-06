россияне утром ударили по центру Херсона: попали в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня утром российские войска с левого берега Днепра снова обстреляли Центр Херсон, вгатили в жилые дома, сообщил в пятницу председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
«Сегодня около 5 часов российские оккупационные войска с временно оккупированного Левобережья снова ударили по центру Херсона», - написал Мрочко в Telegram.
По его словам, россияне попали в жилые дома. Информация по пострадавшим уточняется, добавил Мрочко.
Дополнение
российские войска за 5 октября обстреляли Херсонскую область 78 раз, известно о двух погибших.