По Херсону росіяни випустили 27 снарядів, по області 78 обстрілів, двоє загиблих

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"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - вказав Прокудін у Telegram.

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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально-медичну установу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - зазначив він.

Нагадаємо

5 жовтня були влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури на Херсонщині.