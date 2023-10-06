По Херсону росіяни випустили 27 снарядів, по області 78 обстрілів, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська за 5 жовтня обстріляли Херсонську область 78 разів, відомо про двох загиблих, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - вказав Прокудін у Telegram.
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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально-медичну установу у Херсонському районі.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - зазначив він.
Нагадаємо
5 жовтня були влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури на Херсонщині.