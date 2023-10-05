Окупанти завдали авіаудари по Херсонщині, є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури

Цитата

“Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини. Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури”, — написав Прокудін.

За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення.

Доповнення

Російські війська під час авіаударів по Бериславу Херсонської області влучили у місцеву лікарню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав фельдшер та водій машини швидкої допомоги.