Окупанти завдали авіаудари по Херсонщині, є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини. Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини. Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури”, — написав Прокудін.
За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення.
Доповнення
Російські війська під час авіаударів по Бериславу Херсонської області влучили у місцеву лікарню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав фельдшер та водій машини швидкої допомоги.