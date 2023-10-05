Оккупанты нанесли авиаудары по Херсонщине, есть попадание вблизи объекта транспортной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли два авиаудара по населенным пунктам Херсонщины. Есть попадание вблизи объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Около 17:30 оккупанты нанесли два авиаудара по населенным пунктам Херсонщины. Есть попадание вблизи объекта транспортной инфраструктуры”, — написал Прокудин.
По последней информации, в Херсоне на этот час из-за российской агрессии два человека погибли, один получил ранения.
Дополнение
Российские войска во время авиаударов по Бериславу Херсонской области попали в местную больницу. В результате вражеских обстрелов ранения получил фельдшер и водитель машины скорой помощи.