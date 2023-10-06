По Херсону россияне выпустили 27 снарядов, по области 78 обстрелов, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские войска за 5 октября обстреляли Херсонскую область 78 раз, известно о двоих погибших, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 330 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов", - указал Прокудин в Telegram.
Детали
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе; социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - отметил он.
Напомним
5 октября были попадания вблизи объекта транспортной инфраструктуры в Херсонской области.