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По Херсону россияне выпустили 27 снарядов, по области 78 обстрелов, двое погибших

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские войска за 5 октября обстреляли Херсонскую область 78 раз, известно о двоих погибших, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 330 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов", - указал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе; социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - отметил он.

Напомним

5 октября были попадания вблизи объекта транспортной инфраструктуры в Херсонской области.

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