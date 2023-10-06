Армія рф знову обстріляла Херсон, пошкоджено будинки - голова МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будинки, уточнюються дані про постраждалих, у телеграм-каналі повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Цитата
"Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Дніпровський район Херсона. Пошкоджені житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі! Пам'ятайте про правило двох стін!", - написав Мрочко.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські війська з лівого берега Дніпра обстріляли центр Херсона, росіяни вгатили у житлові будинки, повідомив раніше у п’ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко.