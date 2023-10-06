Армія рф знову обстріляла Херсон, пошкоджено будинки - голова МВА

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"Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Дніпровський район Херсона. Пошкоджені житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі! Пам'ятайте про правило двох стін!", - написав Мрочко.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська з лівого берега Дніпра обстріляли центр Херсона, росіяни вгатили у житлові будинки, повідомив раніше у п’ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко.