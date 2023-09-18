армия рф утром атаковала Хмельнитчину ракетами: есть повреждения из-за падения обломков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во время утренней атаки армии рф на Хмельнитчину работали силы противовоздушной обороны. Из-за сбивания вражеских ракет взрывной волной повреждены дома. Также обломки ракеты упали на территории производственного предприятия. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Отмечается, что в результате атаки армии рф на Хмельнитчину никто не пострадал.
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Сегодня утром, во время «воздушной тревоги», были слышны взрывы - это работали силы ПВО. В результате сбития ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС", - заявил Тюрин.
Также, как сообщается, обломки вражеских ракет повредили железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы, добавил Тюрин.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.