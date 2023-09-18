армия рф утром атаковала Хмельнитчину ракетами: есть повреждения из-за падения обломков

Отмечается, что в результате атаки армии рф на Хмельнитчину никто не пострадал.

Цитата

Сегодня утром, во время «воздушной тревоги», были слышны взрывы - это работали силы ПВО. В результате сбития ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС", - заявил Тюрин.

Также, как сообщается, обломки вражеских ракет повредили железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы, добавил Тюрин.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.