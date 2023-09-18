армія рф вранці атакувала Хмельниччину ракетами: є пошкодження через падіння уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Під час ранкової атаки армії рф на Хмельниччину працювали сили протиповітряної оборони. Через збиття ворожих ракет вибуховою хвилею пошкоджені будинки. Також уламки ракети впали на території виробничого підприємства. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Зазначається, що внаслідок атаки армії рф на Хмельниччину ніхто не постраждав.немає.
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Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС", - заявив Тюрін.
Також, як повідомляється, уламки ворожих ракет пошкодили залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи, додав Тюрін.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на Хмельниччині чутно звуки вибухів.